شاهد .. اطلالة جريئة تسلب العقول ...رولا يموت بوضعية مثيرة تعرض مؤخرتها للعلن . اتفرج

انت الان تتابع خبر اطلالة جريئة تسلب العقول ...رولا يموت بوضعية مثيرة تعرض مؤخرتها للعلن . اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية رولا يموت صورةً لها، ظهرت تعرض مؤخرتها بلباسٍ قصير للغاية.

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اعتادت أن تنشر صورًا جريئة لها لكنها أوقفت نشاطها الإلكتروني لمدة شهر احترامًا لأرواح شهداء

تحقّق رولا كلما نشرت أي صورة لها تفاعلًا كبيرًا وأحيانًا تحصد أرقامًا مرتفعة يعجز عن نيلها نجوم ونجمات الصف الأول في الشرق العربي.

لديها جماهيرية واسعة رغم أنها لم تصدر أي أغنية منذ زمن، وربما لأنها تعرض جسدها الذي تتفاخر بجمالها وأنه طبيعي ولم تجرِ له أي جراحة تجميلية.

رولا مستعدة لأن تلتزم دينيًا وتتحجب إن وجدت الرجل الذي تحلم به وتزوجته. صورةً لها، ظهرت تعرض مؤخرتها بلباسٍ قصير للغاية.

اعتادت أن تنشر صورًا جريئة لها لكنها أوقفت نشاطها الإلكتروني لمدة شهر احترامًا لأرواح شهداء .

رولا مستعدة لأن تلتزم دينيًا وتتحجب إن وجدت الرجل الذي تحلم به وتزوجته.

59231985