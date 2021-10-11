شاهد .. النجمه منه شلبي ببلوزة تكشف صدرها تعرضها لانتقادات كبيرة والجمهور ينتقدها!

انت الان تتابع خبر النجمه منه شلبي ببلوزة تكشف صدرها تعرضها لانتقادات كبيرة والجمهور ينتقدها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

صورة النجمه المصريه منه شلبي التقطت لها أثناء تواجدها في إحدى الحفلات، وظهرت السوتيان بشكل واضح، الأمر الذي عرّضها لهجوم من الذين لا يتأكدون ما إذا كانت الصورة صحيحة أم قديمة أو ولّى عليها الزمن، المهم أن يطلقوا الشتائم.



الصورة لفتت انتباهنا مع التعليقات البذيئة، وفوجئنا لأننا مرة لم نرَ صورة غير محترمة، وكي نتأكد أكثر بحثنا، وعلمنا أنها قديمة جداً، لأن اللوك الذي اعتمدته مؤخراً جاء مغايراً لـ اللوك في صورة السوتيان، والآن أصبحت أكثر نحافة مما كانت عليه من قبل.12893989



الغريب، لمَ أعاد البعض نشرها في الوقت الذي ينشغل العالم بفيروس كورونا الفتاك الذي قتل نصف مليون شخص وأصاب ٩ ملايين من كل البلدان، ورغم سيطرت هذا الفيروس إلا أن البعض لا يزال يعطي لنفسه الحق بمحاسبة الآخر فقط لأنه يمتلكون عقولًا فارغة.12893989