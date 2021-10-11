شاهد .. 9 زيجات غير مشهورة لفنانين لن تصدقوا ارتباطهم ببعض.. رقم 7 كانت غلطة باعتراف صاحبتها!

انت الان تتابع خبر 9 زيجات غير مشهورة لفنانين لن تصدقوا ارتباطهم ببعض.. رقم 7 كانت غلطة باعتراف صاحبتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

العديد من المشاهير ارتبطوا بنجوم من الوسط الفني بزيجات لم يركز عليها الإعلام بشكل كبير كما يركز على آخرين.



بعض هذه الزيجات كان في السر والبعض الآخر كان في العلن ولكن لمدة قصيرة وبذلك لم تترسخ في أذهان الجمهور.56195430

ونذكر هنا أبرز تلك الزيجات:

1- حسن عفيفي وزوجته هناء الشوربجي



2- فاتن حمامة تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار ولها منه ابنة



3- يوسف شعبان تزوج من ليلى طاهر



4- كمال الشناوي تزوج ناهد الشريف



5- حاتم ذو الفقار تزوج نورا لمدة 10 أيام قبل أن تطلب الطلاق بسبب اكتشافها لإدمانه على المخدرات



6- أحمد رمزي تزوج نجوى فؤاد لمدة أسبوعين فقط قبل أن يعود لزوجته الأولى



7- ميرفت أمين تزوجت المطرب السوري موفق بهجت وأعلنت في مقابلة من مدة وجيزة ندمها على هذه "الغلطة"



8- مريم فخر الدين تزوجت المطرب السوري فهد بلان بعد قصة حب عاصفة ولكنهما تطلاقا بعد فترة



9- ابراهيم خان كان أول أزواج سهير رمزي التسعة ولم تبق معه سوى سنة واحدة.56195430