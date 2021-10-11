شاهد .. مبياكلش غير من إيد أخته خديجة وانفصل عن نجلاء بدر قبل كتب الكتاب.. أسرار الكينج محمد منير

انت الان تتابع خبر مبياكلش غير من إيد أخته خديجة وانفصل عن نجلاء بدر قبل كتب الكتاب.. أسرار الكينج محمد منير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

الكينج محمد منير أسطورة غنائية لن تتكرر تربع على عرش الغناء، أكتر من 40 سنة ةخلق لنفسه طابعا وأسلوبا خاصا، يتهافت البعض على تقليد حركات يده أثناء غنائه، فضلا عن طريقة وقوفه على خشبة المسرح.



تمرد الكينج على الكثير من الأمور في حياته، من بينها الملابس الكلاسيكية، فلم نره من قبل يرتدي «بدلة وكرافتة»، فدائما ما نراه يظهر بالألوان الزاهية التي تدعو للتفاؤل مثلما هو الحال في أغانيه.92177389

وتزامن يوم 10 أكتوبر، مع عيد ميلاد محمد منير الـ67، ونقدم في التقرير التالي، نساء في حياته من سواء من جمعتها به علاقة عاطفية، أو شقيقته خديجة ووالدته،.



كان الكينج محمد منير، مرتبطا بوالدته كثيرًا، ولا يزال خبر وفاتها عالقا في ذهنه رغم مرور الكثير من الأعوام، إذ توفيت عام 1983، وتحدث عن علاقته بها وكواليس الليلة الأخيرة لها، خلال

استضافته في وقت سابق ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، إذ قال: «أمي لما توفيت الصبح، بالليل وأنا داخل الحمام لاقيت نفسي بغني، فجأة اكتشفت أني بحب الغناء حتى في أصعب اللحظات الحزينة، عزاها كان كبير، وفي ناس كتير من القبائل والرُتب وزحمة، كان نفسي تتفرج عليا الأيام دي وتدوق من خيري، مكنتش مشهور في الفترة اللي أمي كانت عايشاها».



«مبياكلش غير من إيد أخته خديجة»، هكذا تحدث الإعلامي محمود سعد عن علاقة الفنان والكينج محمد منير بشقيقته خديجة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار»، إذ قال «منير عائلي جدًا ومرتبط بإخواته ارتباط شديد، دايما خديجة ساكنة جنبه مهما يروح هي جنبه».



وفي 2017، انتشرت شائعات عن زواج محمد منير من الفنانة مي حسن «عرفيا»، وهو ما نفاه منير حينها قائلا: «والله لو كان الجهل والفراغ رجلًا لقتلته، أنا لا أخرج من منزلي حاليًا، نظرًا للعمل على ألبومي الجديد، فما هذا الفراغ الذي أثارته شائعة كهذه؟».92177389