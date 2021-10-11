شاهد .. تسريب صور لوائل، كفوري برفقة حبيبته فائقة الحسن ورومانسيتهم حديث المتابعين..اتفرج

انت الان تتابع خبر تسريب صور لوائل، كفوري برفقة حبيبته فائقة الحسن ورومانسيتهم حديث المتابعين..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حالة حب مع اللبنانية شانا عبود، وكان صديقه المقرب الشاعر حبيب أبو أنطون نشر صورتهما الاولى منذ شهر وأعلن عن حبهما الكبير.

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اليوم، سربت صور رومانسية لهما، واحتفل وائل بعيد ميلاد حبيبته شانا بحضور الأصدقاء المقربين جدًا منهما، ومن سرب الصور قصد تسليط الضوء على عشقهما الكبير رغم أن وائل يرفض التحدث عن حياته العاطفية او الزوجية.يليق الحب بوائل وهو فارس أحلام أغلبية النساء العربيات من حيث جماله واحساسه وصدق مشاعره تجاه من يحب.

وائل يتكتم كثيرًا حول حياته العاطفية والشخصية، وحذر كما قلائل من النجوم، إلا أن هذه الضجة يقودها مصدر ويعمل على زعزعة علاقته بشانا لأسباب انتقامية ولا منتفع من ذلك سوى طليقته.

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