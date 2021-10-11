شاهد .. مش قادرة.. رانيا يوسف تعلن اعتزالها حزناً على سمير غانم ودلال عبد العزيز

انت الان تتابع خبر مش قادرة.. رانيا يوسف تعلن اعتزالها حزناً على سمير غانم ودلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها اعتزلت السوشيال ميديا بسبب حزنها على وفاة الفنان سمير غانم، وقرينته الراحلة دلال عبد العزيز.



وقالت رانيا يوسف لـ القاهرة 24: مكنتش قادرة أنزل حاجة فيها فرحة وفيها بهجة والوسط الفني كله حزين على وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكمان كان بيني وبين أستاذة دلال عيش وملح وعشرة لما كنا مع بعض في بيروت بنصور مسلسل ملوك الجدعنة.82746489

وأضافت رانيا يوسف: كمان دنيا وإيمي أصحابي فمكنتش قادرة أنزل صور أو حاجة فيها فرح، ومكنتش عايزة أرجع للجمهور من غير صور لأعمال فنية.



وتصور حاليا رانيا يوسف مسلسلها التليفزيوني الجديد المماليك الذي يتناول الرغبات والأمنيات التي تسيطر على الإنسان حتى يصبح مملوكا وأسيرا لها ولا يستطيع العيش بدونها، وتدور أحداثه في 60 حلقة.



ويتضمن الفيلم 6 شخصيات رئيسية، كل منها لها قصة خاصة، كما أن كل حدوتة مرتبطة بالأخرى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في نوفمبر المقبل.



ويشارك في بطولة مسلسل المماليك بيومي فؤاد، رامي غيط، رامي وحيد، دوللي شاهين، محمد سليمان، ونانسي صلاح، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.82746489