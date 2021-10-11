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شاهد .. حسناء أجنبية في السعودية تنسى نظارتها في أحد الأماكن.. وعندما عادت للبحث عنها كانت المفاجأة الكبيرة.. وهذا ما قالته عن المملكة!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشر على  مواقع التواصل، مقطع فيديو لسيدة أجنبية موجودة في المملكة العربية السعودية، تعبر عن حبها وإعجابها بالمملكة بسبب موقف مع نظارتها.

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وظهرت السيدة في الفيديو وهي سعيدة وتوضح أنها نسيت نظارتها في أحد الأماكن وعند عودتها للبحث عنها وجدتها في نفس المكان.

 

وقالت في الفيديو: “هذا ما أحبه في السعودية.. تذهب ثم تعود للمكان الذي خرجت منه “أمس” لتبحث عن نظارتك وتجدها”،معبرة عن مدى حبها للمملكة.19890761

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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