شاهد .. حسناء أجنبية في السعودية تنسى نظارتها في أحد الأماكن.. وعندما عادت للبحث عنها كانت المفاجأة الكبيرة.. وهذا ما قالته عن المملكة!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشر على مواقع التواصل، مقطع فيديو لسيدة أجنبية موجودة في المملكة العربية السعودية، تعبر عن حبها وإعجابها بالمملكة بسبب موقف مع نظارتها.

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وظهرت السيدة في الفيديو وهي سعيدة وتوضح أنها نسيت نظارتها في أحد الأماكن وعند عودتها للبحث عنها وجدتها في نفس المكان.

وقالت في الفيديو: “هذا ما أحبه في السعودية.. تذهب ثم تعود للمكان الذي خرجت منه “أمس” لتبحث عن نظارتك وتجدها”،معبرة عن مدى حبها للمملكة.19890761