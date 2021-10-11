شاهد .. فيديو صادم .. قبلات و أحضان بين روان بن حسين و سعد لمجرد...اتفرج

انت الان تتابع خبر فيديو صادم .. قبلات و أحضان بين روان بن حسين و سعد لمجرد...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي يجمع الكويتية روان بن حسين و الفنان المغربي سعد لمجرد أثناء احياء حفلاً غنائياً في دبي .

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وقامت روان بن حسين باحتضان لمجرد بشدة، وظهر لمجرد وهو يطبع قبلة على وجنتها، لكن الأحضان بين روان وسعد استمرت إلى أن طبع قبلة على يدها وابتعد قليلاً خلال غنائه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا تصرف روان بن حسين وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها للأمر، ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضانه على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً.

حتى أن الفنانة المغربية ​مريم حسين​ قارنت بين ما حصل معها خلال رقصها في عيد ميلادها الذي اعتبر خادشاً للحياء منذ عامين في ​الإمارات​ وأدى إلى سجنها وبين ما حصل في الحفل بين روان ولمجرد وكتبت معلقة على الفيديو:" تقريباً مثل رقصي بـ عيد ميلادي.. بس الفرق إني انسجنت".

https://m.youtube.com/shorts/ykcifNUuffM?feature=share

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