شاهد .. فضيحة فنانة شهيرة ...تسريب فيديو مخل لها وهي تنهار وتكشف التفاصيل لن تصدق، من هي؟

انت الان تتابع خبر فضيحة فنانة شهيرة ...تسريب فيديو مخل لها وهي تنهار وتكشف التفاصيل لن تصدق، من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت نجمة الموسيقى النيجيرية ​Tiwa Savage​، أنها تتعرض للابتزاز بسبب شريط جنسي لها ولشريكها تم تسريبه.

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كشفت نجمة الموسيقى النيجيرية ​Tiwa Savage​، أنها تتعرض للابتزاز بسبب شريط جنسي لها ولشريكها تم تسريبه.

وخلال حديثها في مقابلة برأت المغنية المقربين منها من تسريب الفيديو عمداً، وقالت: "إنه ليس شخص يعمل معي بشكل وثيق. ما حدث هو أن الشخص فعل ذلك على Snap ونشره بالصدفة، لكنه سرعان ما حذفه".

وأضافت "ومع ذلك، حصل على الفيديو شخص ما قبل أن يتمكن من حذفه. إنه مقطع فيديو قصير جدًا، لكني فيه. لقد اكتشفت الامر للتو. لم أستطع النوم الليلة الماضية".

وقالت المغنية أيضًا إنها حاولت إدارة الموقف، ولكن من دون جدوى: "لقد حاولنا إيقافهم، لكنني قررت لاحقًا أنني سأتكلم في الموضوع لانني لا أخجل منه. هذا شخص أواعده؛ أنا لا أخونه ولا هو كذلك. نحن بالغان".

وأضافت: "لا أصدق أن هذا يحدث لي. أشعر بجماهيري لأنهم سيضطرون إلى الاستمرار في الدفاع عني. يمكنني إغلاق هاتفي أو جعل شخص ما يدير حسابي حتى لا أرى ذلك، لكن المعجبين سيشعرون بالحاجة إلى حمايتي. أود أن يتجاهل المعجبون بي الأمر".

وألمحت المغنية إلى أن المبتز أرسل الفيديو الجنسي الخاص بها إلى فريقها للمطالبة بالمال.

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