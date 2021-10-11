شاهد .. مودل آش في، إطلالة اغراء جريئة جداً..وصورتها تستفز المتابعين....اتفرج

انت الان تتابع خبر مودل آش في، إطلالة اغراء جريئة جداً..وصورتها تستفز المتابعين....اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية المعروفة ​مودل آش​ صورة جريئة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان باللون الأحمر، وقد كشف عن صدرها الذي بدى واضحاً أنها تحاول إبرازه وإستفزاز المتابعين بعدم إكتراثها بالحدود والخطوط الحمراء.

56810076

وكانت قد إستفزت مودل آش متابعيها بصورتين جديدتين نشرتهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وصورت مودل مؤخرتها بطريقة واحدة إذ إرتدت بنطال ضيق باللون الزهري وكروب توب سوداء، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها من دون تسريح وهي الوضعية التي تعتمدها دائماً في صورها.

56810076