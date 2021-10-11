شاهد .. على شط بحر الهوى.. اتفرج رومانسية ياسمين صبري وأبو هشيمة على اليخت ! صورة

انت الان تتابع خبر على شط بحر الهوى.. اتفرج رومانسية ياسمين صبري وأبو هشيمة على اليخت ! صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

اطلت النجمه المصريه ياسمين صبري على جمهورها بصورة حديثة ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة.



سيطرت أجواء من الرومانسية على ياسمين وأحمد خلال تواجدهما داخل يخت ضخم في البحر.56376685



وكتب كل منهما رسالة رومانسية للآخر، فقالت ياسمين عن زوجها: (نصفي الأقوى)، فيما كتب عنها أحمد: (جميلتي من الداخل والخارج).



ياسمين وأبو هشيمة منذ زواجهما ينشران صوراً لهما معاً باستمرار، ويعتبران حتى الآن الثنائي الأكثر شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



بعد زواج ياسمين من أحمد، لاحظنا عليها عدة تغيرات، أولها إنها اصبحت تشبه أحمد شكلاً، وهو ما تحدثنا عنه تفصيلياً في تحقيق نشرناه وأوضحنا به سبب الشبه الكبير الذي يجمع الأزواج في بعض الأحيان.



كما لاحظنا مؤخراً أيضاً، أن زواج ياسمين من أحمد غير من انشطتها الاجتماعية وطريقة تفكيرها التي باتت أنضج، والآن لم تصبح اهتمامات ياسمين مقتصرة على نشر صور تبدو جميلة بها أو ممارسة التمارين الرياضية في الجيم، بل اصبحت تهتم الآن بالقضايا الانسانية وبدأت تساعد المحتاجين على أرض الواقع وتجري تحركات سريعة تؤكد إنها اصبحت سيدة مجتمع من الطراز الرفيع.



تحولت ياسمين واصبحت تستحق لقب حرم أبو هشيمة، واستطاعت أن تستغل منصب زوجها جيداً، لتصبح مثله ونسخة عنه، سيدة أعمال تمارس مهامها بتركيز كبير.



قدمت ياسمين عملين انسانيين للمجتمع المصري، أولهما تكفلها بمساعدة الحاجة نعمات البائعة المتجولة التي تضررت من سقوط الأمطار في مصر، وثانيهما زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال وتقديم الدعم للأطفال المرضى وأهاليهم.



من نراها الآن ليست ياسمين صبري التي كنا نعرفها قبل الزواج، بل هي حرم السيد أبو هشيمة، التي رفعت رأس زوجها واصبحت خير زوجة له، وتشرفه في جميع ما تفعل.



براڤو ياسمين، وعلى أمل أن نرى الكثير من نشاطاتك الاجتماعية، التي قدمتك لنا كسيدة مجتمع ماهرة، وليس ممثلة هذه المرة.

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