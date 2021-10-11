شاهد .. الاسطوره محمد رمضان يثير الجدل ..بظهوره مع فتاة بوضعية معيبة؟!

انت الان تتابع خبر الاسطوره محمد رمضان يثير الجدل ..بظهوره مع فتاة بوضعية معيبة؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشر محمد رمضان صورةً من فيديو كليب صوّره، لم يفهمها كثيرون والبعض زعم إنها تحمل إيحاءات جنسية معيبة.



ظهر النجم المصري واقفًا نصف عارٍ وفتاة خلفه، لكن زاوية التصوير أظهرتها وكأنها تجلس بالقرب من منطقة حساسة بجسمه، حسب ما وصف غالبية المعلّقين.81519878



تلك الوضعية المبهمة التي تحدثوا عنها، لا نعدها معيبة كونها التُقطت بلقطة تمثل الجزء من الثانية، أي غير متعمدة، بل مرت بشكل طبيعي أمام حركة الكاميرات الكثيرة التي صوّرت الكليب بكافة الزوايا.



الانتقادات طالت لباس تلك الفتاة وكيف أن ساقها ظهرت بشكل شبه كامل، متناسين أنها عارضة أزياء ومن الطبيعي أن ترتدي لباسًا كهذا.



نعرف محمد وأخلاقه ولا داعٍ للدفاع عنه، ويحب زوجته كثيرًا ومن المستحيل أن يخدش صورته ومشاعرها والحياء العام.

يحقق النجم المصري نجاحات كبرى بالآونة الأخيرة، ولم تهدأ نشاطاته الفنية رغم انتشار

فيروس كورونا،وظلّ يصدر العديد من الأعمال التي نالت نسبة مشاهدة مرتفعة.81519878