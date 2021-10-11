شاهد .. بعد إنضمامها إلى موقع الإباحي.. رهف القنون بصورة فاضحة. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد إنضمامها إلى موقع الإباحي.. رهف القنون بصورة فاضحة. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

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نشرت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بفستان قصير جداًَ فضي اللون وكاشف عن جسمها بطريقة مثيرة.

من ناحية أخرى أعلنت القنون انضمامها لمنصة "onlyfans" الإباحية والتي يتم بها مشاركة صور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

متابعوا رهف، وصفوا الصورة بالمقززة، وإنهالو بالتعليقات، التي جاء فيها :"قافة الإباحية الشرق اوسطية متمركزة على سفاح القربىى والاغتصابات العائلية والبيدوفيليا، لا شيء مثير فيها ابدا بل مواضيع مقززة و منفرة".

عار ان نرى رهف تروج لشيء يشمئز له البدن و كان سبب اغتصاب قصر و اطفال"، "كثر حاجة تزعل هيا عارفة أغلب متابعينها مراهقات وأعمارهم صغيرة ماأدري كيف جاتها الجرأة تروج لشيء خطير مثل هذا ممكن المراهقات يعتبروه أمر عادي وحُرية شخصية"

"رهف استغلت قصة التعنيف واستغلت موقف النساء ضد التعنيف ولما طلعت بدت تظهر افكارها رغم حريتها بتصرفاتها وكيف تعيش لكن افكارها المسمومة ونشر فكرة الاباحية بين الاخوان قذارة منها ومرفوضة".

88336957