شاهد .. بإجراء اطلالة على الإطلاق . اليسا بحمالة صدر حمراء مع شاب إماراتي يلتصق، بها. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإجراء اطلالة على الإطلاق . اليسا بحمالة صدر حمراء مع شاب إماراتي يلتصق، بها. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كثيف، صور للفنانة اليسا من احدث ظهور لها من دبي، حيث ظهرت مرتدية بنطال جينز أزرق، وقميص شفاف أسود، ارتدت تحته حمالة صدر حمراء.

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وظهرت بشكل واضح أسفل القميص، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا ناعما، والتقطت اليسا صورا مع المعجبيب في الامارات، وظهر احدهم وهو ملتصق بكتفها.

أثارت الفنانة اليسا الجدل بين المتابعين بسبب ظهورها الجريئ وطريقة الكشف عن حمالة صدرها، بينما ركز البعض على ملامح وجهها، بعد عملية شد الوجه التي أجرتها قبل أشهر قليلة، فيما أشاد آخرون بإطلالتها، ورشاقتها وفقدانها لوزنها مقارنة بالأيام الماضية.

يذكر ان النجمة اللبنانية إليسا، قد حصلت مؤخرا على الإقامة الذهبية في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتداول المتابعون مقطع فيديو وهي تلبي دعوة المدير التنفيذي لفندق "بلازو فيرساتشي" في دبي على الغداء، بعد حصولها على الإقامة الذهبية.

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