شاهد .. النجمة الشابه حلا الترك تستعد لطرح مفاجأة مجنونة وتحمس الجمهور .. وطيف عادل يثير ويلفت انظار المعجبين؟!

انت الان تتابع خبر النجمة الشابه حلا الترك تستعد لطرح مفاجأة مجنونة وتحمس الجمهور .. وطيف عادل يثير ويلفت انظار المعجبين؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أعلن الملحن والموزع العراقي طيف عادل، عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة بعنوان (مجنونة)، من المقرر طرحها عبر موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.



قال عادل في تصريحات خاصة للجرس إن الأغنية من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة (بلاتينيوم ريكوردز)، وتحمل الطابع الغربي السريع، وستكون مفاجأة للجمهور، بحسب قوله،68731530

مضيفاً أنه يجهز أيضاً لأغنية مع المطربة العراقية أصيل هميم تحت عنوان (محتاجك)، من كلمات قصي عيسي، وألحان مصطفي الربيعي، وهي من نوعية الأغاني الرومانسية، وفقاً لكلامه.



وتابع: أضع اللمسات الأخيرة مع المطرب العراقي تيسير السفير علي أغنية جديدة بعنوان (تريد أموت). من كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين، إذ أنها تحمل طابع الإيقاع العراقي، وسوف نطرحها خلال الأيام المقبلة.



ونوه الملحن والموزع العراقي إلي تجهيزه لأغنيتين مع المغنية العراقية دموع تحسين والمطرب مصطفي الربيع وهما (حبك)، و(وينكو)، علي الترتيب،

إذ أن الأغنية الأولي من كلمات محمد الجبوري، وألحان الهميم، فيما كتب الثانية الشاعر قصي عيسي، وهي أغنية رومانسية تحمل الإيقاع المصري68731530