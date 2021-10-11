شاهد .. الممثله المصريه نيللي كريم تثير الجمهور ..بظهورها بصورة جريئة في البحر من الخلف بفستان قصير وتظهر جسدها!(صورة)

انت الان تتابع خبر الممثله المصريه نيللي كريم تثير الجمهور ..بظهورها بصورة جريئة في البحر من الخلف بفستان قصير وتظهر جسدها!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثله المصريه نيللي كريم صورةً لها أمام البحر، ظهرت من الخلف، ولم ترتدِ البكيني بل فستانًا قصيرًا أظهر ساقها اليمنى.

لكنها كانت ترتديه، وما لاحظناه أنّها بعد زواجها من هشام عاشور، أصبحت أكثر التزامًا.



لقطتها حققت تفاعلًا كبيرًا في مصر واحتلت لوائح الترند عبر (السوشيال ميديا).25141868



المصريون أثنوا على عفوية نيللي التي تبلغ ٤٦ عامًا لكنها لا تزال تبدو كفتيات العشرين لأنها لم تخضع للجراحات التجميلية.

كلنا نتذكر كيف بدأت مسيرتها منذ عقديْن وكيف حافظت على ملامحها التي لم تتبدل بعد كلّ هذه السنوات.

نيللي من أشطر الممثلات في مصر وتمثل من داخلها ولا تصرخ وتستعرض، بل تتقمص الشخصية من قلبها وبكل صدق، لذا تنسينا إطار الشاشة الذي يفصلنا.



أبدعت برمضان ٢٠١٩ عبر شخصية (سكر) التي لعبتها بمسلسل (بـ١٠٠ وش) الذي أدخلها إلى عالم الكوميديا بعدما أشتُهرت كممثلة تراجيدية أولى.



نعدها من القليلات التي لا يهاجمهنّ الجمهور المصري لأنها تحترم نفسها ويومًا لم تقدم أي مادة مبتذلة لا عبر أعمالها أو (السوشيال ميديا).

25141868