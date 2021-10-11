شاهد .. اتذكرون الطفل زين عبيد نجم «ذا فويس كيدز» .. لن تصدق كيف تغيرت ملامحه وأصبح شكله اليوم ( صور )

انت الان تتابع خبر اتذكرون الطفل زين عبيد نجم «ذا فويس كيدز» .. لن تصدق كيف تغيرت ملامحه وأصبح شكله اليوم ( صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

معظمنا كان يتابع برنامج The Voice Kids، في كل مرة يعرض موسم جديد له، فدائمًا يميل الجمهور إلى الأطفال التي لديهم مواهب سواء فنية أو في أي مجال أخر.



وبذكر الموسم الأول للبرنامج، نذكر زين عبيد، الطفل الذي لفت كل الأنظار إليه بسبب موهبته الفنية وأداءه الرائع وصوته العذب، بالإضافة لخفة ظله، فتنافس أعضاء لجنة التحكيم فيما بينهم لينضم إلى فريق أحد منهم.13833666

حينها اختار عبيد فريق نانسي، وكان يعاني زين وقت ذلك من السمنة، فقد كان وزنه 145 كيلو جرام، وهو ما كان يسبب له مشاكل عديدة، أهمها أنه لا يستطيع الجري واللعب مثل باقي الأطفال، وكان في عمر الـ 15 وقت إذ.



اتبع زين نظام غذائي قاسي خسر على إثره 10 كيلو من وزنه، لكنه لجئ إلى جراحة تكميم المعدة، وفقًا لتصريحات له في أحد البرامج.



وكان والديه يرفضان ولكن إخوته أقنعهوما، وبالفعل أجرى العملية ووصل لوزن 75 كيلو، وإليكم صورة للشاب السوري الذي أصبح شاب وسيم.

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