شاهد .. اتفرج... فضيحة نسرين طافش على السرير والجمهور يشتعل

انت الان تتابع خبر اتفرج... فضيحة نسرين طافش على السرير والجمهور يشتعل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل، وبعض المهتمين بفضائح المشاهير والفنانات، مجموعة صور للفنانة السورية نسرين طافش تحت عنوان "فضائح نسرين طافش" ، حيث قاموا بنشر الكثير من الصور التي ظهرت بها طافش بإطلالات جريئة، أثناء ارتداء فساتين مكشوفة الصدر والفخذين، او صورها دون ملابس بالبحر والمسبح، او أثناء ممارسة الرياضة بملابس ضيقة فصلت مفاتنها بطريقة صادمة.

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ومن أكثر الصور التي نشرها المتابعون، وأثارت الجدل والانتقادات، صورة ظهرت بها نسرين طافش وهي تجلس على سرير تحت أشعة الشمس بإحدى المنتجعات، مرتدية فستانا مطرزا بشكل عباد الشمس، مكشوف الذراعين .

والصدر، كما انه قصير بطريقة جريئة كشفت فيه عن أفخاذها، كما ظهرت طافش بصورة أخرى وهي تستلقي على السرير مرتدية فستانا شفافا باللون الأبيض، في احدى المنتجعات السياحية، واعتبر المتابعون ان صورها فضيحة بسبب اطلالاتها الجريئة والمكشوفة وطريقة جلوسها المثيرة، بينما اعتبر البعض ان صورها طبيعية وليست فاضحة، ولا تستحق كل هذه الضجة.

وتحرص نسرين طافش على مشاركة آخر صورها ونشاطاتها، التي تمارسها أثناء سفرها واستجمامها، وبالأغلب تظهر بإطلالات جريئة تثير انتقادات حادة بها، بالإضافة الى النمط الفخم الذي باتت تعيش به طافش ما اثارت تساؤلات المتابعين حول مصدر ثروتها.

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