شاهد .. النجمة الشابه ليلى أحمد زاهر تحتضن تامر حسني من الخلف وتثير الجدل ورد فعل والدها صادمة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر النجمة الشابه ليلى أحمد زاهر تحتضن تامر حسني من الخلف وتثير الجدل ورد فعل والدها صادمة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض الصفحات التي تهتم بأخبار الفن والمشاهير، صورة كانت قد نشرتها ملك زاهر بحسابها على موقع إنستغرام، صورة عائلية للفنان أحمد زاهر مع الفنان تامر حسني، وظهرت ابنته الممثلة ليلى زاهر، وهي تحتضن تامر حسني، بكلتا يديها من الخلف.

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وأثارت الصورة الجدل بين المتابعين، الذين اعترضوا على احتضان ليلى لتامر حسني بهذه الطريقة، كما تفاجأ البعض برد فعل والدها الذي ظهر بالصورة سعيدا ومبتسما، ولم يمنع ابنته من هذا التصرف،

رغم انه هدد في تصريح صحفي مؤخراً بقطع يد من يقترب من بناته ويمسك على أي جزء من اجسادهن حتى لو كان والده، كما جاء اعتراض البعض تعاطفا مع بسمة بوسيل زوجة تامر والتي تعاني من اقتراب الفنانات والمعجبات بشكل كبير من زوجها واحتضانه بطريقة تشعل غيرتها.

وفي وقت سابق قالت يذكر أن الفنانة ليلى احمد زاهر، قد حصدت مؤخرا جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020، وعلقت على الجائزة: "أنا مش متعودة أني أتكلم جد خالص، بس عاوزة أشكر كل الناس اللي صوتت ليا ومبسوطة جدًا أني بتكلم من دير جيست".

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