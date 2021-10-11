شاهد .. السعودية مودل آش تخرج صدرها للمتابعين.. وشاب أردني ينفجر بردة فعله !

انت الان تتابع خبر السعودية مودل آش تخرج صدرها للمتابعين.. وشاب أردني ينفجر بردة فعله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها على انستغرام، نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل آش​ صورة جريئة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان باللون الأحمر، مكشوف الصدر، حتى كاد صدرها يخرج من الفستان بصورة متعمدة لإستفزاز منتقديها، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا ناعما.

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وانهالت التعليقات على صورة مودل آش، بين الانتقادات الحادة بسبب اطلالاتها الخادشة، وبين المتغزلين بجمالها وإثارتها، وتم تداولها بشكل كبير عبر الصفحات التي تعني بالمشاهير، وجاء تعليق على الصورة المتداولة لمتابع اردني أثار ردود الفعل وكتب:

"السعودية رمز العادات الأصيلة والأخلاق الحميدة، والنماذج التي تتعرى لأجل الشهرة لن تؤثر على صورة المرأة السعودية الأصيلة"، ولاقى تعليقه الكثير من الإعجابات، وأثنوا على كلامه ورأيه.

هذا وكانت قد إستفزت مودل آش متابعيها مؤخرا، بعدما قامت بنشر صورتين على الانستغرام، استعرضت بها مؤخرتها بطريقة واضحة، حيث إرتدت بنطال ضيق باللون الزهري، وكروب توب سوداء، تعرضت بها لإنتقادات حادة.99687756