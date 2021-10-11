شاهد .. عراف شهير يتوقع بحدوث كارثة خطيره ستطال هذه الدول العربية ستقلب الأمور فيها، رأسا على عقب

انت الان تتابع خبر عراف شهير يتوقع بحدوث كارثة خطيره ستطال هذه الدول العربية ستقلب الأمور فيها، رأسا على عقب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

حيث توقع بمصير جديد وغير متوقع للمملكة الإردنية الهاشمية وقال أن في الأردن خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية، العيون على أولاد الملك عبد الله، مخطط إرهابي كبير لصيد رؤوس.99983055

وأضاف إن لقاح كورونا سيكون دواء سخيفاً، وأبدى استغرابه من عدم عرضه للناس حتى الآن.

ورأى حايك "انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وتوقع "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".

وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم".

وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

وتوقع أن "يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورا أكبر في لبنان وأن صوت اذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع اكثر وأكثر".

وتوقع حايك موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه.99983055