شاهد .. فضيحة مدوية انتشرت كالنار في الهشيم.. ممثل مصري معروف هتك اعراض وحاول اغتصاب 7 فتيات!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية انتشرت كالنار في الهشيم.. ممثل مصري معروف هتك اعراض وحاول اغتصاب 7 فتيات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فضيحة مدوية انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، هزت مواقع التواصل، والشارع المصري، بعد ان أحيل الممثل المصري ​شادي خلف​ إلى المحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض، ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها.

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حيث أقدمت عدة فتيات بفضخ خلف ونشر قصصهن عبر صفحاتهن الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدات تعرضهن للتحرش اللفظي والجسدي من قبل الممثل شادي، وذلك أثناء تلقيهن دورة تدريبية على التمثيل في ورشة يمتلكها.

وتواصلت نقابة الممثلين للتواصل مع عائلة خلف، لمعرف كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، ونفى الممثل شادي خلف كل التهم المنسوبة إليه، متهماً الفتيات بشن حملة ضده على مواقع التواصل، لتشويه سمعته.

يذكر أن محكمة الجنايات قد حكمت قبل سنوات على والد الفنان شادي خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عرفت إعلاميا حينها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.69056595