شاهد .. الفنان تامر حسني في ذهول وصدمه ..بالتصرف الذي قام به ابنهُ لن تصدق ما فعله بنفسه! صورة

انت الان تتابع خبر الفنان تامر حسني في ذهول وصدمه ..بالتصرف الذي قام به ابنهُ لن تصدق ما فعله بنفسه! صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

رغم التزام الفنان تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، بعدم نشر أي صور لأطفالهما الثلاثة، إلا أن بسمة أحياناً تنشر صوراً غير واضحة لأطفالها لتشارك محبيها بأجمل لحظات حياتها معهم.



نشرت بسمة صورة حديثة يظهر بها آدم الابن الأصغر لتامر بعدما وضع “مشابك الغسيل” على أصابعه، بلقطة طريفة وعفوية.

علقت بوسيل على الصورة قائلة: (ابني طفل مبتكر جداً).

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كتبت حينها عبر خاصية الستوري: (لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور).



وتابعت: (أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة… بالتوفيق).

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