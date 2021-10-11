شاهد .. ظهرت كالحوريات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار وتثير الجمهور في دبي بفستان مُثير وبفتحة تصل لأعلى الساق!

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انت الان تتابع خبر ظهرت كالحوريات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار وتثير الجمهور في دبي بفستان مُثير وبفتحة تصل لأعلى الساق! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)
خطفت الفنانة هيفا وهبي الأنظار في دبي خلال حضورها حفل افتتاح أحد الفنادق في دبي بحضور عدد من المشاهير.
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وأطلت هيفا بإطلالة ساحرة حيث اختارت فستانا مثيرا باللونين الأسود والأبيض، لديه فتحة عند الجانب تصل لأعلى الفخذ.
واعتمدت هيفا الشعر المنسدل المموج وبدت فيه كالحوريات. ما رأيكم بإطلالتها؟
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