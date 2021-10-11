اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. ظهرت كالحوريات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار وتثير الجمهور في دبي بفستان مُثير وبفتحة تصل لأعلى الساق!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر ظهرت كالحوريات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار وتثير الجمهور في دبي بفستان مُثير وبفتحة تصل لأعلى الساق! والان مع التفاصيل

2fb8f3ff15.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خطفت الفنانة هيفا وهبي الأنظار في دبي خلال حضورها حفل افتتاح أحد الفنادق في دبي بحضور عدد من المشاهير.

 76973171

وأطلت هيفا بإطلالة ساحرة حيث اختارت فستانا مثيرا باللونين الأسود والأبيض، لديه فتحة عند الجانب تصل لأعلى الفخذ.


واعتمدت هيفا الشعر المنسدل المموج وبدت فيه كالحوريات. ما رأيكم بإطلالتها؟

da145e6ecd.jpg76973171

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا