شاهد .. عاجل: الموت يفجع الفنانه ديانا كرزون وزوجها الاعلامي معاذ العمري بوفاة أعز الناس..ويهز الوسط الفني(صورة مؤلمه)

انت الان تتابع خبر عاجل: الموت يفجع الفنانه ديانا كرزون وزوجها الاعلامي معاذ العمري بوفاة أعز الناس..ويهز الوسط الفني(صورة مؤلمه) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد معاناته من تداعيات فيروس كورونا الخطرة، أعلن الإعلامي الأردني معاذ العمري، عن وفاة والده الإعلامي عصام العمري متأثراً من أعراض الفيروس الذي أصيب به في الفترة الماضية.

وأعلن زوج الفنانة ديانا كرزون عن الخبر الحزين من خلال صورة نشرها لوالده على تطبيق "انستغرام"، مع رسالة قصيرة نعاه فيها قائلاً: "والدي الإعلامي عصام العمري في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".



بدورها، حرصت الفنانة الاردنية على إعادة نشر خبر رحيل والد زوجها عبر خاصية الستوريز وتفاصيل الدفن، لافتة الى ان التعازي ستكون في منزلها.99578479