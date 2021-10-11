اتفرج – استدعاء سعاد الجابر للتحقيق بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء سعاد الجابر للتحقيق بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت النيابة العامة السعودية استدعاء سيدة إلى التحقيق معها في قضية فيديو خادش للحياء العام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى مشهورة سناب شاب سعاد الجابر.

واتهمت سعاد الجابر طليقها المدون نادر النادر بتسريبه، مؤكدة أن المقطع قديم ولم يتم نشره من هاتفها الشخصي كما ردد البعض.

وفي وقت سابق نشر فيديو وتصدر وسم “سعاد بنت جابر” قائمة “ترند” أكثر من دولة خليجية على رأسها السعودية، إثر ظهور صاحبة الوسم في حديث مع صديقاتها داخل سيارة، خلال حديثهن بألفاظ نابية جداً.

بينما اعلنت سعاد أنه تم تسريب مقطع فيديو شخصي لها وقالت في الفيديو: “الجميع يقول بأن الفيديو نزل من هاتفي الشخصي لكن لست أنا من قمت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو قديم لكن هو متعمد نشره في هذا الوقت تحديدًا، بالإجبار والضرب والدليل على ذلك هو أنني بالمستشفى الآن بتحويل من الشرطة وقد تمت توصيتي بعد الشكوى عليه”.

بينما نشر نادر النادر مقطع الفيديو معلقاً على اتهامات سعاد الجابر له وقال مشهور سناب شات: “اقسم بالله مالي دخل ومستحيل أكون انا المقصود”.

و تفاعل مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي مع نادر النادر في تعليقات تباينت ما بين تعليقات انتقدت الصراع الدائر بين المشاهير عقب انفصالهم، وأخرى أيدت مشهور سناب شات. ومن بين التعليقات على فيديو نادر النادر الذي رد فيه على سعاد الجابر: “طفشوني بكل مكان طالعين لي والله مااستبعد انها حركة منهم وهم متفقين عشان تزيد متابعتهم ومشاهداتهم طاحت”.