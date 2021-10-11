شاهد .. الممثلة نسرين طافش كأنها ملاك ..بإطلالة مثيرة للغاية تنفجر انوثة وجمال بفستان قصير اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر الممثلة نسرين طافش كأنها ملاك ..بإطلالة مثيرة للغاية تنفجر انوثة وجمال بفستان قصير اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش صورة على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في الصورة ترتدي فستان أزرق فاتح نصف كوم قصير يظهر مفاتنها بشكل لافت .

وعلقت نسرين طافش على الصورة : عندما تتوقع شيئًا .. فهو في طريقه اليك . عندما تؤمن بشيء .. فهو في طريقه اليك. عندما تخاف من شيء .. فهو في طريقه اليك .

ونالت الصورة عدد كبير من الإعجابات في وقت قصير جدًا وأعرب المتابعين عن جمال إطلالتها وحبهم لها .



كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان،

محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .

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