اتفرج – خالد الصاوي يظهر على كرسي متحرك

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يظهر على كرسي متحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان خالد الصاوي صورة جالساً على كرسي متحرك، غير قادر على الحركة، كما غطى رجليه بمنشفة بيضاء، و تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة .

وكتب خالد الصاوي على الصورة التي تداولها محبيه على نطاق موسع بعد قليل قائلا: “ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللي في الضعف”.

كما بدأت الأخبار في الانتشار حول أزمة خالد الصاوي الصحية، ومعاناته وعدم قدرته على السير على قدميه.

و ظهرت زوجة خالد الصاوي توضح تفاصيل حالته الصحية، وكتبت مي كُريم عبر حسابها الخاص على فيسبوك: “مساء الفل جميعا.. خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة اثناء يوم تصوير أكشن، الفن يحب الضمير والإبداع له أضراره أحيانا، محبتكم فوق الراس، يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب، شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب، واستنوا الجديد عشان الجديد شديد بإذن الله”.

وكتب خالد الصاوي مفسراً حالته الصحية: “بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي أصلح ما أفسدته بلا قصد، مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع، وفي قمة التأثر لِكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا أميز وأروش وأعمق صلة: ناس بتبعت لي وببعت لها أحلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لِدور سبتمبر والحقوا كريم هينتحر عشان بيري هتتجوز.. تااااااني؟”

تابع خالد الصاوي: “باختصار: عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر -خلال 3 أيام يعود الشقي بقي بأمر الله -لما قعدت على الكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو >كرى -لما شفت الصورة حسيت بشيء – بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة -فقلقتكم بلا داعي سوري جدا أهم شيء إن اللي بيننا كل مرة يثبت أصالته.. أحبكم أكثر مما تتسع العبارة”.

