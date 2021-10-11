شاهد .. بوضعية جريئة ابنة علا غانم بالمايوه.. وتعيش في عالم آخر وتتعمد اثارة الجمهور!

انت الان تتابع خبر بوضعية جريئة ابنة علا غانم بالمايوه.. وتعيش في عالم آخر وتتعمد اثارة الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت كاميليا ابنة الفنانه المصريه علا غانم الغائبة بشكل غامض عن السوشيال ميديا، صورة جديدة لها أثناء تواجدها في أميركا.

كامليا تعيش في عالمٍ آخر، تفعل ما تشاء ضمن حدود، تتصرف

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بإيجابية عالية، ولا تأبه لفيروس كورونا الذي انتشر وفتك بمئات الآلاف رغم أنها تعيش في أميركا التي تخطت ايطاليا بأعداد المصابين بالمرض أو الفيروس.



ظهرت ابنة علا غانم ترتدي المايوه داخل منزل يحيطه الجبال التي تكسوها الثلج، ولم تعلق بحرف وتحدت خوف العالم وبرهنت أنها انسانة تحب الحياة وتمضي كل ثانية كما تريد هي لا كما يرغمها محيطها أو تفرضه الطبيعة.29837977