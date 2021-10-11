اتفرج – عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده ال 61

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده ال 61 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتفل اليوم الفنان الكبير عمرو دياب، 11 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 61، ومشوار حافل من الألبومات والأغاني والجوائز، التي تفوق فيها على نفسه وعلى العديد من النجوم.

حيث بدأ مشوار عمرو دياب، من محل إقامته ومولده في مدينة بورسعيد، ووصلت معه إلى العالمية .

وُلد عمرو دياب في 11 من أكتوبر عام 1961 في مدينة بورسعيد الساحلية في مصر، واسمه الكامل عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج فيه عام 1986.

عمل والده، عبد الباسط دياب، لدى شركة قناة السويس رئيساً للإنشاءات البحرية وبناء السفن، وكان صوته جميلاً وهي الموهبة التي ورثها عنه نجله عمرو، ونماها هو فيه فشجعه على الغناء والمشاركة في العديد من المهرجانات الشعبية.

كما أن أول هدية تلقاها عمرو الصغير، كانت على يد محافظ بورسعيد نفسه، بعد تقديمه للنشيد الوطني في احتفالات 23 يوليو عام 1967، وأعطاه المحافظ غيتاراً ليعزف عليه بعد أن لفت الأنظار.

– أول ألبوم أطلقه عمرو دياب كان بعنوان يا طريق عام 1983.

– في 1989 طرح ألبوم شوقنا الذي لاقى شعبية واسعة وكان فيه بداية تعاونه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع الموسيقي. كما تزوج من شيرين رضا بعد علاقة حب.

– قدم حوالي 35 ألبوماً غنائياً حتى الآن.

– ترجمت أغنياته للعديد من اللغات غير العربية.

– انفصل عمرو وشيرين في عام 1992 بعد زواج قصير دام 3 أعوام كانت ثمرته ابنته نور عمرو دياب.