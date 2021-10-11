شاهد .. الممثلة ياسمين صبري تخرج عن صمتها وهكذا تواجة على الهجوم والانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها؟

انت الان تتابع خبر الممثلة ياسمين صبري تخرج عن صمتها وهكذا تواجة على الهجوم والانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة ياسمين صبري عقب حديثها عن اتجاهها إلى التأليف، وأن المسلسل القدم الذي تخوض به سباق رمضان الدرامي القادم من فكرتها، وجهت رسالة جديدة عبر حسابها الخاص على "تويتر" أكدت من خلالها أنها لا تهتم بأي ما يكتب أو ما يحدث لأنها تعيش سلاماً داخلياً.

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وكتبت: "بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم. وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم. بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي. كن حذر من أحكامك فإنك تجذبها إلى عالمك".

وكانت ياسمين قد أعلنت عودتها بمسلسل جديد بعد غيابها العام الماضي عن المشاركة في الموسم الرمضاني، حيث صرحت في أحد حواراتها الصحافية أنها هي صاحبة الفكرة.



وتبدأ ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "حلم ليال" نهاية أكتوبر الجاري، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج مريم الأحمدي.19969410