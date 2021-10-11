شاهد .. نادين نجيم تعلن اعتزالها الفن لسبب صادم.

انت الان تتابع خبر نادين نجيم تعلن اعتزالها الفن لسبب صادم. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام في مقطع فيديو تعلن ابتعادها عن الفن.

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وقالت الفنانة نادين في الفيديو انها ستغيب لفترة ليست بالطويلة، وسيقتصر تواجدها على بعض الإطلالات فهناك أمور لا تستطيع الابتعاد عنها بشكل نهائي بسبب اقامتها عملين هذا العام.

وأوضحت أن قراراها يأتي من أجل التركيز على مشروعها الخاص، والذي بدأت بالتحضير له مؤخراً من أجل التفرغ بشكل كلي.

من جهة أخرى ، اثارت ابنه الفنانة نادين نجيم اعجاب جمهورها بعد إطلالتها الاخيرة ، حيث نشرت نادين مؤخرا صورة لها برفقة طفلتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام ووجهت لها كلامات مؤثرة لاميت جمهورها قائلة " بدي اكتب شي تحت الصورة ضاعت الكلمات و هربت مني لانه ما في كلمة لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إلك و شعوري تجاهك كأم و صديقة و ملاكك الحارس و سندك و ضهرك و قوتك بالحياة كل الكلمات خجلت منك يا روحي ...بس بقلك و رح ضل قلك الله يحميكي وين ما رحتي ووين ما كنتي السما تنزلّك و الارض تنبّعلك سعادة "

الجدير بالذكر ان الفنانة اللبنانية نادين نجيم تألقت مؤخرا بعملها الدرامي برفقة الفنان السوري معتصم النهار للمرة الثانية بمسلسل " صالون زهرة " والذي عرض عبر منصة اتفرج ب15 حلقة ونال اعجاب الجمهور قبل عدة اسابيع من تاريخ عرضه.57676648