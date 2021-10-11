شاهد .. هكذا كان شكل سميرة سعيد قبل الشهرة لا تنصدم .. اتفرج

انت الان تتابع خبر هكذا كان شكل سميرة سعيد قبل الشهرة لا تنصدم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات المعنية بأخبار الفنانين، صورة للفنانة المغربية سميرة سعيد قبل الشهرة، وظهرت سمير سعيد بالصورة بملامح بسيطة وسمراء، مرتدية جاكيت اورانج، وعبر المتابعون عن صدمتهم ودهشتهم من التحول الكبير في شكل الفنانة التي تزداد جمالا مع تقدمها بالعمر بفضل عمليات التجميل حسب رأي المتابعين.

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وللمقارنة بين ملامح سميرة سعيد في بداية شبابها، وملامحها بعمر ال36، تداول المتابعون صور جديدة للفنانة سميرة سعيد مؤكدين انها الآن تبدو وكأنها أصغر من السابق، حيث تغيرت ملامحها وباتت أكثر جمالا وشبابا.

يذكر ان الفنانة سميرة سعيد قد نشرت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورا لها من أحدث جلسة تصوير ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، وهي تحمل كلبها، نالت بها اعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمالها وباطلالتها الشبابية.هذا وطرحت سميرة سعيد مؤخرا كليب أغنية " مون شيري"، عبر اليوتيوب، كما طرحت أغنية " الساعة ٢ بالليل"، والتي نالت بها نجاحا واسعا.

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