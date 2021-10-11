شاهد .. أزمة جديدة بين بطل مسلسل قيامة عثمان وزوجته قد تؤدي إلى انفصالهما!

انت الان تتابع خبر أزمة جديدة بين بطل مسلسل قيامة عثمان وزوجته قد تؤدي إلى انفصالهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الممثلين التركيين والثنائي بوراك اوزجفيت وفهرية أفجين، وذلك بسبب ابنهما كاران، قد تؤدّي بهما إلى الانفصال.

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في التفاصيل، يشعر الثنائي بوراك اوزجفيت وفهرية افجين بالقلق في الآونة الأخيرة حيال ابنهما كاران الذي لم يكمل عامه الثالث بعد.وذكرت الصحف التركية إنّهما يعيشان أزمة البحث عن مربية تجلس مع كاران خلال فترة غيابهما عن المنزل وانشغالهما بالتصوير التي يستغرق ساعات طويلة.

بوراك وفي آخر ظهور له، وعندما سئل عن أخبار أزمة المربية، قال إن فهرية مهتمة بهذه الأمور، وسيكون من الأفضل سؤالها عن ذلك”.

وقال بعض المتابعين، أنّه في حال استمرارهما بالتخلي عن ولدهما، فقد ينفصلان بعضهما عن بعض.

من جهةٍ أخرى، بعد النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل “المؤسس عثمان” يبدو أن الثنائي بوراك أوزجيفيت وفهرية افجين قررا أن يشتريا سيارة جديدة.سيارة بوراك وفهرية كشفت عنها التقارير الصحافية التركية من خلال ظهور الثنائي الأخير بسيارة جديدة من موديل 2008.بوراك المعروف بشغف الكبير للسيارات باع سيارته القديم من موديل 2000 “titanium 599 GTB F1” واشترى مكانها سيارة من موديل 2008 ويبلغ سعرها 2 مليون و200 ألف ليرة تركية

من ناحية أخرى، صورة واحدة كانت سبباً في خراب بيت كلّ من نسليهان أتاغول وبوراك أوزجيفيت بعد أن نشرها أحد الصحافيين الأتراك ظهرا فيها وهما يحتفلان معاً.32821143