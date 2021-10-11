شاهد .. أحدث ظهور لإبن هازال كايا وجماله يخطف الأنظار ...اتفرج

انت الان تتابع خبر أحدث ظهور لإبن هازال كايا وجماله يخطف الأنظار ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة التركية ​هازال كايا​ صورة مع ابنها فكرت علي على وسائل التواصل الاجتماعي.

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فكرت علي الذي يبلغ من العمر سنة أبهر المتابعين بجماله لدرجة انهم علّقوا بالخرزة الزرقاء. بعض المتابعين علّقوا بدرجة التشابه بين فكرت علي ووالده المخرج علي أتاي.

التقطت الصورة بكاميرا قريبة ووضعت هازال وجهها قريب من وجه طفلها، حتى أن كلاهما يمتلكان نفس لون العيون ولون الشعر، ولكن الشبه في الملامح لوالده المخرج علي أتاي.

هازال التي تلعب بطولة في مسلسل "​المستحيل​" اعتمدت مؤخراً اللون النحاسي لشعرها مما اشار ان الصورة تعود الى فترة قصيرة.

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