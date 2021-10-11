شاهد .. اتذكرون ابنة احمد زاهر الطفلة ليلى نجمة فيلم عمر وسلمى؟ هكذا أصبحت شابة جميلة وتثير الجدل باانوثتها الطاغيه!

انت الان تتابع خبر اتذكرون ابنة احمد زاهر الطفلة ليلى نجمة فيلم عمر وسلمى؟ هكذا أصبحت شابة جميلة وتثير الجدل باانوثتها الطاغيه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر صورة صورة حديثة لابنتها ليلى على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، أوضحت التغير الكبير الذي حدث للطفلة التي شاركت في فيلم "عمر وسلمى" للنجم تامر حسني.

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وعلقت هدى على الصورة قائلة: "كل سنه وانت طيبه يابنت عمري وحبيبه عمري وصاحبه عمري حبيبتي ليلي ...... تاني فرحتي واجمل بنت في الدنيا يا رب يجعلك حياتك كلها حب وفرح وضحك وسعاده .... انا بحبك اوي".

وكانت ليلى قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها "كابتن هيما" و"عمر وسلمى2" و"عمرو وسلمى3" وغيرها من الأعمال.

اتفرج في الألبوم أعلاه كيف تغيرت ملامح الطفلة ليلى وظهرت بطلة شبابية أكثر أنوثة.

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