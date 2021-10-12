شاهد .. ابنة الفنان الراحل عامر منيب تحتفل بخطبتها على طريقة أميرات ديزني؟

انت الان تتابع خبر ابنة الفنان الراحل عامر منيب تحتفل بخطبتها على طريقة أميرات ديزني؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

احتفلت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بحفل خطوبتها على أحد الشباب، في جو عائلي بهيج بأحد فنادق الجونة الكبرى، وجاء الاحتفال على طريقة أميرات ديزني.



خطوبة ابنة عامر منيب

وجاء احتفال مريم عامر منيب بخطوبتها، كمفاجأة لمحبيها من جمهور والدها الفنان الراحل، حيث لم تمهد مريم هذا الأمر، ولا شاركت أي صورة من الخطبة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.68421031

واحتفلت مريم عامر منيب بخطوبتها، في أحد فنادق الجونة الكبرى، وسط أفراد عائلتها والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني.

كان أبرز حضور الفنانين مع مريم عامر منيب، للفنانة شيرين رضا التي شاركتها الاحتفال قبل نزولها للقاعة، كما حضر الفنان حسن أبو الروس الذي شارك العروسين الغناء والرقص.

إطلالة مريم عامر منيب في حفل خطبتها

خطفت مريم عامر منيب الأنظار بإطلالة رقيقة على غرار أميرات ديزني، حيث ارتدت فستاناً بدون أكمام ولا أكتاف، "كَب" سماوي فاتح يميل للون الأبيض، طويلا من الخلف وقصير ومفتوح من الأمام، مع نفخة بسيطة تحت الوسط.

وارتدت مريم منيب خاتم الخطبة الماشي وفوقه المحبس، وسواراً مفرغاً من الوسط، وسلسلة رقيقة من الماس تدلت على رقبتها.

كما ارتدت زينة شقيقة مريم فستانا بسيطاً مطرزاً كب أيضاً باللون الروز، وهو نفس اللون الذي اختارته شقيقتهما الصغرى نور وجاء تطريزه بين التطيرز اللامع والريش البسيط، وبدت البنات الثلاثة في غاية الأناقة والرقة، تماماً كوالدتهن التي ارتدت فستاناً أنيقاً باللون البنفسجي الغامق.

ديكور حفل خطوبة مريم عامر منيب

ديكور حفل خطوبة مريم عامر منيب، خطف الأنظار ولفت الانتباه، حيث جاء أنيقاً فاخراً تماماً على طريقة عالم ديزني الساحر.

خرجت مريم عامر منيب للحضور عبر بوابة بديكور عالم ديزني الذي تفضله منذ طفولتها، لأسباب سنذكرها لاحقاً.

بمجرد ظهور العريس والعروس، انطلقت الألعاب النارية تزين السماء، وكأنكِ في مشهد بهيج أثناء مشاهدة إحدى حلقات كارتون ديزني المفضلة.

وأُحيط المكان بالورود والأزهار والديكورات اللامعة التي أعطت إحساساً بعالم ديزني، وناسب إطلالة مريم منيب وفستانها.

اختارت مريم عامر منيب أيضاً تجهيز البوفيه، بطاولات وكراسي شفافة أنيقة بدت وكأنها قطعة من العالم الخيالي المحبب للأطفال والكبار، والذي أحاط به ديكورات فاخرة أشبه بديزني.

واختارت مريم عامر منيب هذا الديكور بالذات، لحبها الشديد لمدينة ملاهي ديزني العالمية، لأن هناك العديد من الذكريات الرقيقة التي تجمعها بوالدها هناك، قبل رحيله عن عالمنا، فكان حريصاً على اصطحاب بناته لقضاء وقتا ترفيهيا هناك.

حضور عامر منيب خطوبة ابنته



الفنان الراحل عامر منيب، كان حاضراً بقوة رغم وفاته خلال حفل خطوبة ابنته مريم، حيث حرصت العروس على أن تشارك والدها هذه اللحظات المميزة.

جاء حضور عامر منيب المميز من خلال الأغاني التي اختارتها ابنته مريم، حيث تم تشغيل عدداً من أغاني عامر منيب المميزة خلال الحفل، بالإضافة إلى غناء مريم وعريسها لبعض أغاني والدها أبرزها وياك.

الحضور اللافت والأبرز لعامر منيب في خطوبة ابنته، جاء من خلال مشاركات المعجبين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فعامر منيب الذي غاب بجسده كان قادراً على الحضور من خلال تصميمات الصور المميزة لعدد من معجبيه، حيث أدخلوه بتقنية الفوتوشوب إلى صور ابنته وعائلته في الحفل، في عدد من الصور المختلفة.

امتدت سهرة مريم عامر منيب لساعات متأخرة بعد منتصف الليل، مشاركة عائلتها وأصدقائها الاحتفال بخطبتها، وعمت أجواء البهجة الأرجاء احتفالا بالعروس.

مريم عامر منيب

واشتهرت مريم عامر منيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيلها لأغنية دويتو بصوتها مع صوت والدها الراحل، كتبها المؤلف تامر حسين، وهي أغنية عامل إيه في حياتك، والتي كانت فكرة والدتها التي لم تتوقع نجاحها في البداية، ولكنها أعربت عن سعادتها بعد نجاحها الكبير.

كما ظهرت مريم منيب في العديد من البرامج لتتحدث عن والدها الراحل وعلاقته بهن، وكيف كان ينصح بناته بعدم التكبر والغرور على الناس، واصفة إياه بصاحب الأخلاق الكريمة والتواضع الشديد مع الناس.

وصرحت مريم عامر منيب سابقاً، أنها لن تخوض تجربة التمثيل أو تدخل عالم الفن، تبعاً لنصيحة والدها الذي كان يخشى عليها وعلى شقيقاتها من دخوله لأنه عالم صعب، تاركاً لهن حرية الاختيار.

واحتفلت مريم عامر منيب مؤخراً، بمناسبتين خاصتين أولاهما حفل تخرجها، الذي شاركتها لحظاته شقيقيتاها زينة ونور، كما طلبت الدعاء لوالدها الراحل وهي تحتفل بذكرى ميلاده مطلع سبتمبر الماضي.68421031