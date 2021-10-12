شاهد .. بجمالها المنفرد وبرائتها الطفولية ابنة نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في احدث ظهور لها(صورة)

انت الان تتابع خبر بجمالها المنفرد وبرائتها الطفولية ابنة نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في احدث ظهور لها(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها على موقع تبادل الصور الانستجرام صورة قسمتها لقسمين في القسم الأول وضعت صورة ابنتها وفي القسم الثاني وضعت صورتها ووجهت من خلالها رسالة خاصة إلى ابنتها عبرت فيها عن حبها الكبير لها

وكتبت نادين في رسالتها لابنتها: "بدي اكتب شي تحت الصورة ضاعت الكلمات وهربت مني لأنه ما في كلمة لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إلك وشعوري تجاهك كأم و صديقة ملاكك الحارس

وسندك وضهرك وقوتك بالحياة كل الكلمات خجلت منك يا روحي" وتابعت: "بس بقلك ورح ضل قلك الله يحميكي وين ما رحتي ووين ما كنتي السما تنزلّك و الارض تنبّعلك سعادة ونجاح ورزقة وصحة آمين يا رب".

على جانب آخر عرض لنادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" عبر منصة "اتفرج" وقد لاقى اعجاب متابعيه وانتهى المسلسل بنهاية سعيدة أشاد بها الجمهور ومسلسل "صالون زهرة" بطولة نادين نجيب كل من معتصم النهار، لين غرة، رشا بلال، زينة مكي، طوني عيسى، من تأليف نادين جابر، إخراج جو بوعي.24098495