شاهد .. صاروخ يدوخ. ماهلاغا جابري تكتفي بوضع فوطة على جسدها بأجرأ إطلالة على الاطلاق - بالصور

انت الان تتابع خبر صاروخ يدوخ. ماهلاغا جابري تكتفي بوضع فوطة على جسدها بأجرأ إطلالة على الاطلاق - بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ الجمهور مجموعة صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وقد وضعت على جسدها فوطة إستحمام فقط، وبدت عارية تماماً تحتها وتقف على شرفتها، واكتفت بالتعليق: "الغروب".

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واعتر المتابعين إطلالتها هذه من أجرأ الإطلالات لها وانصدموا بتصرفها هذا.

وكانت نشرت ماهلاغا صور لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من جلسة تصوير، وقد إرتدت فستان أسود طويل وضيق وأبرزت مؤخرتها من خلال وقفتها، وأثارت الجدل بين المتابعين الذين عبروا عن تعجبهم من حركاتها هذه.

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