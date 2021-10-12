شاهد .. مش هتصدق عينك: شبيهة أجنبية لـ دنيا سمير غانم.. فولة وانقسمت نصين

انت الان تتابع خبر مش هتصدق عينك: شبيهة أجنبية لـ دنيا سمير غانم.. فولة وانقسمت نصين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك مثل شهير نردده في حالة وجود شبه كبير بين اثنين من الأشخاص وهو: “يخلق من الشبه أربعين”، ومثل أخر يقول: “فولة وانقسمت نصين”، وهذا ما يتحقق بنسبة 100٪ مع موضوعنا اليوم.

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فمنذ عدة أشهر، انتشرت صورة للفنانة دنيا سمير غانم على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها ببشرة داكنة، وزعم الجمهور أنها تقوم بتصوير عمل فني جديد.

والحقيقة أن هذا غير صحيح، فهذه ليست هي دنيا سمير غانم ولكنها فتاة أخرى تشبهها تماماً، وكل ما يختلف بينهم هو لون البشرة فقط فدنيا سمير غانم بشترها من النوع الفاتح وهذه الفتاة داكنة البشرة.

وازداد البحث عن هذه الفتاة التي تشبه دنيا سمير غانم لهذه الدرجة، فأراد الجمهور أن يعر من هي ومن تكون، واتضح أنها لاعبة في فريق يوفنتوس الإيطالي للسيدات واسمها سارة جاما.

وانتشرت صور سارة جاما بعد ارتدائها قميص الفريق الجديد، والتقطت عدة صور به.

وتفاعل الجمهور على الصورة بعدما عرفوا الحقيقة، وأن هذه ليست دنيا سمير غانم،

فانهالوا بالتعليقات على المنشور، ومعظم التعليقات جاءت لتقول إنه: “يخلق من الشبه أربعين”، “دنيا سمير غانم بتعمل ايه في يوفنتوس”، شبه دنيا سمير غانم في فيلم الفرح”.

معلومات عن سارة جاما سارة جاما هي مدافعة إيطالية تبلغ من العمر 32 عامًا، فهي من مواليد 27 مارس 1989، بتريستا، في إيطاليا.

تلعب لنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي النسوي.

وهي عضو في الفريق الوطني الإيطالي، وشاركت في بطولة الأمم الأوروبية 2009 تحت ال19 عام.

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