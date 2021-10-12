شاهد .. الممثله المصريه غادة عبد الرازق تعود لسن المراهقة.. وتلفت الانظار بفستانها القصير بإطلالة خادشة!

انت الان تتابع خبر الممثله المصريه غادة عبد الرازق تعود لسن المراهقة.. وتلفت الانظار بفستانها القصير بإطلالة خادشة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثله المصريه غادة عبد الرازق صورةً لها، ظهرت ترتدي فستانًا قصيرًا جريئًا، أظهر جمالها وأنوثتها، وبدت كفتيات العشرين، وكأنها لم تصبح في سن الخمسين بعد، وليس لها أحفاد.



غادة لم تأبه لبعض التعليقات القليلة من المتخلفين والذين يلاحقون النجمات الكبار من صفحةٍ لأخرى، ويهاجمونهنّ على كلّ صورة تنشرنها، ويدعون إنهم وكلاء الله على الأرض لمحاسبتهنّ إن ارتدين القصير أو أطلينّ بملابس جريئة.78126772



النجمة المصرية القديرة تُعد من أفضل الممثلات المصريات، وأكثرهنّ إبداعًا وتجيد لعب جميع الأدوار بإتقانٍ، ولديها أدوات الممثلة الكبيرة وتقنعنا أمام الشاشة، ولا تتصنع مشاعرها وتعابيرها بل تعيش دورها وكأنه حقيقي.



من الفتاة الشعبية، للسيدة الأرستقراطية، للمحامية الجبارة، للضحية المظلومة، تنوّعت أدوارها وكنّا كل مرة نُدهش وكأننا نشاهد ممثلة أخرى لشدّة إبداعها وقدرتها على لعب جميع الأنماط.

غادة الجميلة لاق بها فستانها القصير الذي زادها أنوثةً وجاذبية، ولم يزعجنا.78126772