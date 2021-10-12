شاهد .. بعد انفصالهما بسبب إطلالاتها الجريئة زوج دنيا بطمة يفضح المستور ويكشف المخبا .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد انفصالهما بسبب إطلالاتها الجريئة زوج دنيا بطمة يفضح المستور ويكشف المخبا .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الفنية، أنباءً عن انفصال الفنانة دنيا بطمة عن زوجها المنتج الشهير محمد الترك، ما أثار الكثير من الجدل بين المتابعين الذين رجحوا ان سبب انفصالهما يعود لإطلالات دنيا بطمة الجريئة والهجوم على زوجها بسببه.

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وكثرت التكنهات حول انفصالهما بسبب ظهور دنيا بطمة، بمفردها خلال الفترة الأخيرة على غير العادة، بالإضافة لبعض المنشورات التي تنشرها والتي تتحدث عن الخيانة.

لكن قبل ساعات، نشر المنتج محمد الترك زوج دنيا بطمة صورة على الانستغرام، حسم فيها الجدل الذي دار خلال الأيام القليلة الماضية، حول انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وظهر بالصورة الثنائي وعلق عليها: "الحب"، كما نشر الترك مقطع فيديو لزوجته دنيا بطمة أثناء تسجيلها أغنيتها الجديدة، ومن جهتها بطمة فيديو قصير، خرجت به رفقة زوجها محمد الترك، وهما يدندنان كلمات أغنية " مرني" للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

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