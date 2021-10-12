شاهد .. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بفستان فاضح باعدت بين ساقيها وظهورت منطقتها الحساسة دون أن تعلم .. اتفرج

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انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بفستان فاضح باعدت بين ساقيها وظهورت منطقتها الحساسة دون أن تعلم .. اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 02:30 صباحاً | (مايا)
شاركت مصممة ألازياء والمغنية مغربية بسمة بوسيل صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي عبر إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
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وظهرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة جداً حيث أرتدت فستان فاضح وقصير كشف فخذيها ومنطقتها الحساسة .
وقد أثارت بوسيل غضب الجمهور بهذه الصور .
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