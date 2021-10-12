شاهد .. انوثة ودلع : اتفرج ابنتا الفنانه شيرين عبد الوهاب في وصلة رقص جذابه بسن المراهقة ..وشيرين تفقد السيطره ! .. فيديو

انت الان تتابع خبر انوثة ودلع : اتفرج ابنتا الفنانه شيرين عبد الوهاب في وصلة رقص جذابه بسن المراهقة ..وشيرين تفقد السيطره ! .. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انضمت مريم وهنا ابنتا شيرين عبد الوهاب، إلى تطبيق TikTok، الذي يسمح بتبادل ملفات فيديو قصيرة لا تزيد مدتها على 15 ثانية مصحوبة بإيقاع موسيقي.



نشرت مريم وهنا مقاطع فيديو ظهرتا فيها ترقصان بمهارة عالية، وبدا واضحاً كم تغيرتا بعد وصولهما لسن المراهقة.83185531



تطبيق TikTok يستخدم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي، لمعرفة تفضيلات المستخدم وتقييم أنواع الفيديوهات التي يشاهدها والمدة التي يقضيها في مشاهدتها، من أجل توفير المحتوى الذي يحتاجه المستخدم، وتم تنزيل التطبيق المملوك لشركة (بايت دانس)، الصينية أكثر من 1.5 مليار مرة، وأصبحت بذلك أعلى شركة صاعدة من حيث القيمة في العالم.



من جهة أخرى، انتشر خبر على أغلبية المواقع المصرية عن سرقة الفنان والملحن المصري حسام حبيب

لأموال زوجته شيرين التي أعطته توكيلًا رسميًا بالتكفل بكل حساباتها.



وضعت حدًا لكل الشائعات حين كتبت إنهما بخير، واكتفت بهذا التصريح على صفحاتها، لكنه لم يكن كافيًا لوضع حدٍ لكل من تطاول عليها وعلى حياتها الشخصية.83185531