شاهد .. 6 فنانات رفضن الشغل مع عادل إمام.. والمفاجأة الصادمة ما فعل مع لبلبة!

انت الان تتابع خبر 6 فنانات رفضن الشغل مع عادل إمام.. والمفاجأة الصادمة ما فعل مع لبلبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

في العام 2018، أثار خبر اعتذار الفنانة داليا البحيري عن بطولة مسلسل عادل إمام "عوالم خفية" جدلاً كبيراً خصوصاً أن الفنانة الشهيرة اتفقت بالفعل على تفاصيل الدور وكانت تستعد للتصوير.



وتردد آنذاك أن الأجر هو السبب الرئيسي وراء اعتذارها حيث اختلفت على الرقم مع المنتج رامي إمام ورفضت أن تتنازل عن جزء من أجرها رغم إلحاح رامي وفضلت الانسحاب والبحث عن عمل آخر.49821622

وعقب اعتذارها تم الاستعانة بالفنانة بشرى لتكون بديلة لداليا في المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.



داليا البحيري لم تكن أول فنانة تعتذر عن عدم مشاركة عادل إمام بطولة أحد أعماله الفنية فرانيا يوسف من جانبها أعلنت أنها اعتذرت عن بطولة مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" لأنها اكتشفت أن البطولة النسائية مهمشة وأضافت أنها تبحث عن دور يناسب نجوميتها.

كذلك اعتذرت غادة عادل من قبل عن المشاركة في فيلم "زهايمر" الذي قام الزعيم ببطولته مع عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق لكن غادة كانت مشغولة وقتها بتصوير مسلسل "فرح العمدة" مما دفعها للاعتذار عن البطولة واستعان المخرج وقتها بنيللي كريم كبديلة لها.



أما اليسا فجاءتها فرصة الظهور مع عادل إمام في مسلسله "عفاريت عدلي علام" ولكن كضيفة شرف وذلك في أثناء زيارتها لاستوديو نحاس وتقديم التحية لنجم الكوميديا عادل إمام وتلقت عرضاً من نجله المخرج رامي إمام بالظهور في أحد المشاهد لكنها اعتذرت عن الفكرة برمتها مؤكدة أنها لا تنوي الظهور في الدراما التفلزيونية في الوقت الحالي.

وقبل اعتزالها الفن رفضت آثار الحكيم الوقوف مجددا أمام الزعيم عادل إمام عقب تصريحات للأخير عن رفضه عمل ابنته في المجال الفني.



وفتحت آثار الحكيم النار على عادل إمام حينما رفض عمل ابنته أو زوجته في مجال التمثيل، لرفضه أن يُقبلن رجال في نطاق التمثيل.



واعتبرت آثار الحكيم أن عادل إمام لا يحترم زميلاته في العمل، وأضافت الحكيم أنها عندما اشتركت مع عادل إمام في فيلم النمر والأنثى رفضت تقبيله وصممت على أن يؤخذ مشهد التقبيل من خلال خداع تصويري دون حدوث قبلة.

وقد طالبت الحكيم أن يقدم عادل إمام اعتذاراً للفنانات في مصر بسبب ما اعتبرته إهانة لهم، كما اعتبرته إساءة للوسط الفني، مشيرة إلى أن مجال التمثيل صنع الزعامة والنجومية لعادل إمام.



وكشفت الفنانة لبلبة أنها رفضت أحد الأدوار المهمة مع الفنان عادل إمام في فيلم "عمارة يعقوبيان" لأنها كانت تتمنى أن يكون دورها أكبر لذلك رفضت الدور المنسوب اليها في الفيلم .

وفي لقاء تليفزيوني مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت لبلبة، إن عادل إمام من أكثر الفنانين الذين قاموا بتقبيلها في الأفلام التي جمعتهما سويًا «عادل إمام كان بيبوسني كتير، لو متجوزة جوزي مش هيبوسني كده».



وقدمت الفنانة لبلبة مع عادل إمام، عدد من الأفلام والمسلسلات تتجاوز الـ 11 عمل فني أبرزها «عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوت، خلي بالك من جيؤانك، حسن ومرقص، صاحب السعادة، مأمون وشركاه».49821622