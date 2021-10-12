شاهد .. ليلى الحديوي تفجر الانترنت بصور اقل ما يقال عنها.. "عيب".. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 04:00 صباحاً | (مايا)

حيث زادت ليلى الحديوي من جرئتها، ونشرت صورة أقل ما يمكن أن توصف بها، أنها فاضحة، وتدخل في خانة “البـ ـورنوغرافيا”، بعدما أطلت على متابعيها بلباس رياضي باللون الزهري، حدد معالم جسدها وكشف مناطق بعينها بطريقة مثيرة للشهوات، وتعمدت من خلاله إبراز واستعراض قوامها الجديد.

84327728

وعلى الرغم من إبداء الكثيرين لإعجابهم بالتغير الملحوظ في شكل ليلى الحديوي، إلا أنها لم تسلم من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة بسبب هذه الإطلالومن أبرز التعليقات التي جاء في هذا الإطار :” والله ايلا هاذ شي بزاف كنت كنحتارمك، ماخليتي لبنات 17 والو”، “مبقيتوشي كتحشمو خافو غير من الله “، “تبرك الله على بنت الفقيه”، “وا بنت لفقيه واناري”، “ديما خارجة عن السيطرة”، “باغا تباني بحال جورجينا والكن هيه هات عقنا بيك”، ” عيقتي شوية أليلى”، ” حشومة هاذ شي”، “البسالة هادي”.

84327728