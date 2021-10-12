شاهد .. اول ظهور لزوجة الفنان كاظم الساهر الأخيرة .. فاتنة وجمالها لايوصف .. هل رأيتم جمالا كهذا ؟ (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر اول ظهور لزوجة الفنان كاظم الساهر الأخيرة .. فاتنة وجمالها لايوصف .. هل رأيتم جمالا كهذا ؟ (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت في مو اقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة تونسية قيل إنها زوجة الفنان الكبير القيصر كاظم الساهر .

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ظهور زوجة الفنان كاظم الساهر الأخيرة

وكانت مواقع كثيرة نشرت صور للفنان #كاظم_الساهر مع الفتاة التونسية التي سبق أن نشرت صورتهما منذ أشهر، وقيل إنها الفتاة التي يعيش معها قصة حب، حتى انتشر خبر زواجه منها بسرعة البرق.

واستند متابعون في مواقع التواصل إلى تأكيد من صحافي عراقي يدعي حيدر التميمي.

وبدأت تنتشر للساهر صورة مع امرأتين مختلفتين، والقول إنّ كل واحدة منهما هي زوجته.

ووصفها احد المتابعين وقال : فاتنة وجمالها لا يوصف .. هل رأيتم جمالا كهذا

واللافت أن الفتاتين تحملان اسم سارة، إلا أن الأولى تونسية والثانية مغربية. واختلط الأمر على الجمهور بين "السارتين"، وتساءلوا: "زوجة كاظم من تكون؟".

وما لا يعرفه كثيرون، أن سارة المغربية هي مهندسة ديكور، نفّذت ديكور منزل الساهر في المغرب.

وهي من أشد المعجبات به، وتحضر حفلاته باستمرار.

وكانت حاضرة في حفله الأخير في الولايات المتحدة الأميركية.

. أما الفتاة الثانية، وهي التي انتشرت صورتها إلى جوار الساهر، فهي سارة التونسية.

ويوجد في الصورة ابنه وسام وبعض الأصدقاء، وهم أقرباء زوجة ابنه وسام السابقة، الأمر الذي جعل البعض يطلق شائعة زواج كاظم منها، لكونها موجودةة معه في جلسة عائلية.

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