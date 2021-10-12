شاهد .. من داخل غرفة نومها.. الراقصة فيفي عبده تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتسابق الزمن لتثبت أن جسدها مازال مثير ومغري.. اتفرج

انت الان تتابع خبر من داخل غرفة نومها.. الراقصة فيفي عبده تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتسابق الزمن لتثبت أن جسدها مازال مثير ومغري.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الراقصة المصرية فيفي عبده موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة وصفت بالفاضحة.

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وظهرت فيفي عبده بالصورة الاخيرة التي نشرتها على حسابها بتطبيق الانستقرام ، من داخل غرفة نومها وهي ترتدي فستان شفاف ضاغط على جسمها بشكل فاضح .كما كشف الفستان الذي ارتدته الراقصة فيفي عبده الجزء الأكبر من جسدها ، وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذين وصفوه بالفاضح ، قائلين بأنه لا يناسب عمرها الذي شارف على السبعين عام .

وعلقت على الصورة احدى المتابعين وتدعى سارة بقولها : " عيب انتي انسانة كبيرة دلوقتي اختشي ، أما امين موسى كان له رأي مختلف وعلق بقوله : " يا جماعة كدا عيب وحرام وكل انسان حر في حياته مادام مش بيأذي احد وهي لو مش عاجباكم ليش تفعلو لصفحتها اضافة .

أما ريناد فعلقت على الصورة بقولها " اخيراً رجعتي من دولة الساحل الشقيقة ، الحمدلله على السلامه ، بس الصورة دي شكلها من 65 سنة يلا ربنا يديكي الصحة .

وكانت فيفي عبده قد ظهرت قبل يومين بصورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “ إنستغرام ” ، وهي على البحر ترتدي فستان فاضح أصفر اللون كشف من جسدها أكثر مما ستر . وتسببت الصورة في انتقادات حادة لها بعدما ظهرت بملابس عارية كشفت أجزاء كبيرة من جسدها .

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