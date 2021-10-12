شاهد .. من داخل غرفة نومها.. الراقصة فيفي عبده تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتسابق الزمن لتثبت أن جسدها مازال مثير ومغري.. اتفرج

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انت الان تتابع خبر من داخل غرفة نومها.. الراقصة فيفي عبده تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتسابق الزمن لتثبت أن جسدها مازال مثير ومغري.. اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الراقصة المصرية فيفي عبده موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة وصفت بالفاضحة.
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وظهرت فيفي عبده بالصورة الاخيرة التي نشرتها على حسابها بتطبيق الانستقرام ، من داخل غرفة نومها وهي ترتدي فستان شفاف ضاغط على جسمها بشكل فاضح .كما كشف الفستان الذي ارتدته الراقصة فيفي عبده الجزء الأكبر من جسدها ، وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذين وصفوه بالفاضح ، قائلين بأنه لا يناسب عمرها الذي شارف على السبعين عام .
وعلقت على الصورة احدى المتابعين وتدعى سارة بقولها : " عيب انتي انسانة كبيرة دلوقتي اختشي ، أما امين موسى كان له رأي مختلف وعلق بقوله : " يا جماعة كدا عيب وحرام وكل انسان حر في حياته مادام مش بيأذي احد وهي لو مش عاجباكم ليش تفعلو لصفحتها اضافة .
أما ريناد فعلقت على الصورة بقولها " اخيراً رجعتي من دولة الساحل الشقيقة ، الحمدلله على السلامه ، بس الصورة دي شكلها من 65 سنة يلا ربنا يديكي الصحة .
وكانت فيفي عبده قد ظهرت قبل يومين بصورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “ إنستغرام ” ، وهي على البحر ترتدي فستان فاضح أصفر اللون كشف من جسدها أكثر مما ستر . وتسببت الصورة في انتقادات حادة لها بعدما ظهرت بملابس عارية كشفت أجزاء كبيرة من جسدها .
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