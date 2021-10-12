شاهد .. ردة فعل صادمة لوالدة رونالدو عندما شاهدت صدر جورجينا يخرج من ملابسها!

انت الان تتابع خبر ردة فعل صادمة لوالدة رونالدو عندما شاهدت صدر جورجينا يخرج من ملابسها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداولت الكثير من المواقع والصفحات التي تعنى بحياة المشاهير الكثير من الأخبار حول رفض والدة رونالدو زواج ابنها من حبيبته جورجينا رودريغز، وأكد البعض ان هذا الرفض تزايد بعد اطلالات جورجينا الفاضحة،

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وخاصة بعد ان ظهرت أكثر من مرة مكشوفة الصدر، وهذا ما تعتبره لا يليق بالعائلة المعروفة، حيث حدث بينهما جدال حول هذه الإطلالات، وخاصة عند ارتداء جورجينا في احد المناسبات فستانا كحليا مكشوفا بطريقة فاضحة كاد صدرها يخرج منه.

ولكن أكد البعض ان هذه الأخبار تبقى مجرد تكهنات، وهناك أسباب أكبر لرفض والدة رونالدو جورجينا، خاصة بعد ان كشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية عن الأسباب الحقيقية لرفض والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "دولوريس أفيرو" زواجه من صديقته العارضة الأرجنتينية الأصل جورجينا رودريغيز، وذلك لإعتقادها بأن حبيبة ابنها طامعة في أمواله ولديها مطامع مادية بثروة رونالدو لا غير.

وأضافت الصحيفة أن رودريغيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف، وعلى ما يبدو، ان أبناء أفيرو الآخرون يرفضون الأمر نفسه، مما يعني أن معارضة الزفاف داخل عائلة العريس قوية، ورونالدو يستمع لوالدته ويطيعها.

يذكر ان جورجينا رودريغيز قد أنجبت ابنتها “آنا مارتينا”، من رونالدو في نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم الدون البرتغالي “إيفا وماثيو” من قبل أم بديلة.33508205