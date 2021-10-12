شاهد .. هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة.. ضبطها زوجها في أحضان ممدوح وافي فحلق شعرها وطلقها

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة.. ضبطها زوجها في أحضان ممدوح وافي فحلق شعرها وطلقها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

من المؤكد أن الفنانين والفنانات ولدوا كأي شخص، أطال، ولم يجدوا نفسهم هكذا كبار أمام الكاميرا، ومن المؤكد أيضًا أنه تم التقاط صور لهم وهم أطفال، مثلهم مثل أي طفل.



وبما أن الحياة الشخصية للفنانين تثير الفضول لدينا باعتبارهم لا نراهم إل في الأعمال الفنية فقط، ونحاول نشر أكبر عدد ممكن من المعلومات عن الفنانين والفنانات، ومنهم الفنانة الموجودة بالصورة.52776562

هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة جداً، ومن كبار الفنانات في مصر، قدمت عدد متنوع من الأعمال الفنية بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات.



وهي من عائلة فنية حيث أن والدتها فنانة شهيرة جداً من أيام الزمن الجميل.



إنها الفنانة الجميلة الراحلة معالي زايد، والتي استطاعت جذب عدد كبير من الجمهور والمعجبين والمخرجين والمنتجين إليها بفضل موهبتها الفنية المتميزة.



ومعالي زايد هي ابنه الفنانة الراحلة آمال زايد، أمينة زوجة سي السيد، والتي كانت لديها موهبة فنية كبيرة ومن الواضح أن معالي ورثتها منها.



اسمها بالكامل معالي عبد الله المنياوي، من مواليد القاهرة في 5 نوفمبر 1953، وتزوجت مرتين الأولى من مهندس والثانية من طبيب ولم تستمر هذه الزيجة طويلا.

وفاتها

أصيبت معالي زايد بمرض السرطان، مما أبعدها عن الفن حتى توفيت في 10 نوفمبر 2014، عن عمر ناهز الـ 61 سنة.



سبب انفصالها من زوجها الطبيب

وكما ذكرنا أن زيجة معالي زايد الثانية كانت من طبيب، ولم يستمر زواجهم طويلا، والسبب هو مشهد جنسي مثلته الفنانة الراحلة مع الفنان ممدوح وافي في فيلم أبو الدهب بطولة أحمد زكي.



وفي أحد أيام التصوير، قرر زوجها الطبيب عمل مفاجأة لها، ويزورها في الاستوديو خلال تصوير أحداث هذا الفيلم، ليراها وهي تصور مشهد ساخن مع ممدوح وافي، حيث كانت في أحضانه.



تشاجر زوج معالي زايد معها بقوة ثم قام بحلق شعرها تمامًا وترك لها المنزل وغادر، تفاجأت معالي فيما بعد بورقة طلاقها مرسلة إليها، مما أصابها بالصدمة.



وجلست معالي زايد في منزلها لمدة 6 أشهر أصيبت خلالها بحالة نفسية سيئة بسبب شعرها المحلوق، وعندما بدأ في النمو بدأت في الخروج من المنزل للتصوير واستكمال الفيلم وهي ترتدي الباروكة.

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